3 листопада в Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими в Комишувасі (доповнено)

У вівторок, 3 листопада, у Запорізькій області - День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вже відомо про 26 загиблих людей. Є поранені та зниклі безвісти.

"Під завалами ще люди. Рятувальні роботи будуть тривати стільки, скільки треба, щоб знайти кожного й кожну. Більшість жертв цього російського удару – саме цивільні люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, і ті, хто прийшов вже їм на допомогу після першого удару. Росіяни знали, що це гуманітарний об’єкт фактично", - заявив президент Володимир Зеленський.

2 листопада російські війська атакували школу в Комишувасі, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу. За словами президента, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.