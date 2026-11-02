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У Петропавлівській Борщагівці повідомили про утримування бійців НГУ в підвалі будинку. На місце прибув Півненко (доповнено)

Правоохоронці отримали виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина в селі Петропавлівська Борщагівка. 

У Петропавлівській Борщагівці повідомили про утримування бійців НГУ в підвалі будинку. На місце прибув Півненко (доповнено)
Фото: Нацполіція Рівненської області

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. 

До правоохоронців надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі, повідомила пресслужба Нацполу. 

В поліції запевнили, що інформація про незаконне утримування людей і загибель громадян «не відповідає дійсності». Водночас жінка, що представилася як медик і потрапила до будівлі, розповіла, що там перебувають приблизно 25-30 людей, передає ТСН.

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Чотирьох хворих погодилися відпустити для госпіталізації в медцентр НГУ.

Натовп оточив командувача НГУ, який прибув на місце події. Люди закликали відпустити людей з будівлі, деякі агресивно висловлювалася на адресу командувача НГУ. 

«Я особисто приїхав перевірити і провести розслідування», – сказав Півненко.

Він додав, що хоче поспілкуватися з кожним, кого там утримують, і з'ясувати, з якої причини. Півненко сказав, що йдеться про людей, які «тут служать».

Раніше у ЗМІ та Telegram-каналах поширилася інформація про те, що у Петропавлівській Борщагівці утримують близько 40 людей у підвальному приміщенні. 

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