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В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці

В командуванні засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці

В командуванні 1-го корпусу НГУ "Азов" офіційно прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині та засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардій України.

Про це йдеться в офіційній заяві1-го корпусу НГУ «Азов» стосовно подій на Київщині.

"2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ «Азов»", - йдеться в заяві.

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Після поширення інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

В "Азові" зазначили, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко, особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкту і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини, в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

Там підтвердили інформацію про те, що четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми і їх відправили в госпіталь для проведення обстеження. 

"Для командування 1-го корпусу НГУ «Азов» особовий склад — це найбільша цінність. «Азов» береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті. Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу: це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби", – йдеться в заяві.

В "Азові" засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України та застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів.

  • У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. 
  • У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових після СЗЧ. Під час спілкування з журналістами чоловіки зазначили, що насильства проти них не застосовували. Обставини розміщення військових з'ясують під час службового розслідування. 
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