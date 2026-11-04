Головне за ніч та ранок середи, 4 листопада: поразка республіканців на виборах у США, майже 210 боєзіткнень, удар по Вільнянську

Нічні повітряні атаки , 208 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, наслідки удару по Комишувасі, конфлікт НАБУ і СБУ.

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Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах, основний день голосування яких відбувся 3 листопада. Про це свідчать попередні дані CBS News, Fox News і Associated Press.

Станом на 11:04 за Києвом демократи мають 228 місць у Палаті представників і 54 в Сенаті. Республіканці – 139 і 44 відповідно.

Техас і Канзас обрали сенаторів-демократів уперше за десятиліття – це Джеймс Таларіко і Адам Гамільтон. Водночас республіканці отримали низку ключових спірних округів у Палаті представників.

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Виборчі дільниці на східному узбережжі США закрилися о 2 годині ночі за київським часом. Одразу після цього почали надходити перші результати голосування за 35 сенаторів та 435 конгресменів у Палаті представників.

LB.ua стежив за оголошенням переможців у режимі наживо.

Агенція Associated Press, яка публікувала найбільш авторитетні прогнози щодо переможців у кожному штаті, о 6 ранку за київським часом оголосила про успіх 51 кандидата від демократів, чого достатньо для того, щоб контролювати верхню палату парламенту. Опозиції вдалося відібрати в однопартійців президента Дональда Трампа сенаторські місця у Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні, Техасі, Айові і Канзасі.

Докладніше – в новині.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 37 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання досі триває.

До робіт залучені кінологи та гірничорятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

У Нацполіції проінформували, що вже вдалося встановити особи 12 загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі. Водночас 59 людей досі вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, ідентифікують серед тіл, які вже вдалося деблокувати. Під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

Більше інформації – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 208 боєзіткнень, найбільше - на Костянтинівському напрямку (24).

15 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2180 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 597 010 військових.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Унаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області загинули двоє місцевих жителів. Ще один чоловік дістав поранення.

Російські війська завдали по місту двох ударів. Під вогнем опинилися житлові будинки: пошкоджені п'ятиповерхівка та приватні оселі. В одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили.

Жертвами атаки стали 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Поранення отримав 59-річний місцевий житель.

У ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками типу Shahed (81 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.

У Києві частково відновили подачу води, повідомила КМДА.

Роботи тривали безперервно всю ніч.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.

Станом на 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів. Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

У НАБУ звинуватили високопосадовця СБУ в погрозах застосування зброї і перешкоджанню проведенню обшуку. Відповідне повідомлення пресслужба Бюро опублікувала вранці 4 листопада.

Там зазначили, що під час проведення детективами законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ «погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку». На місце обшуку приїхали спецпризначенці.

За інформацією джерел УП, високопосадовцем СБУ є Сергій Дука.

Подробиці – в новині.

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НАБУ і САП в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють в налагодженні систематичного надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища. Про це 4 листопада повідомили в пресслужбі НАБУ, анонсувавши нові подробиці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!