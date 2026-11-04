Демократична партія відібрала у республіканців більшість у Сенаті США

Перше з двох можливих фіаско Дональда Трампа на проміжних виборах.

За попередніми результатами виборів до Конгресу у Сполучених Штатах більшість у Сенаті переходить від Республіканської партії до Демократичної.

Агенція Associated Press, яка публікує найбільш авторитетні прогнози щодо переможців у кожному штаті, вже оголосила про успіх 51 кандидата від демократів, чого достатньо для того, щоб контролювати верхню палату парламенту.

Опозиції вдалося відібрати в однопартійців президента Дональда Трампа сенаторські місця у Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні, Техасі, Айові і Канзасі.

Республіканці ризикують втратити ще більше місць: щонайменше у трьох штатах їхні кандидати поки програють суперникам, але переможці там ще не оголошені.