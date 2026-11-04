Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

Демократична партія відібрала у республіканців більшість у Сенаті США

Перше з двох можливих фіаско Дональда Трампа на проміжних виборах.

Демократична партія відібрала у республіканців більшість у Сенаті США
Сенат США

За попередніми результатами виборів до Конгресу у Сполучених Штатах більшість у Сенаті переходить від Республіканської партії до Демократичної.

Агенція Associated Press, яка публікує найбільш авторитетні прогнози щодо переможців у кожному штаті, вже оголосила про успіх 51 кандидата від демократів, чого достатньо для того, щоб контролювати верхню палату парламенту.

Опозиції вдалося відібрати в однопартійців президента Дональда Трампа сенаторські місця у Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні, Техасі, Айові і Канзасі.

Республіканці ризикують втратити ще більше місць: щонайменше у трьох штатах їхні кандидати поки програють суперникам, але переможці там ще не оголошені.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies