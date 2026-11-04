У Києві на Кільцевій дорозі обмежують рух транспорту в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі

У Києві на Кільцевій дорозі тимчасово обмежують рух транспорту через прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Обмеження триватимуть орієнтовно 10 днів на ділянці в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка.

Реклама

Для проїзду облаштували об’їзну дорогу з двома смугами руху, що проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського. У напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень.

"Нагадаємо, що роботи з прокладання резервної тепломережі мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період", - наголосили в КМДА.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, а також - звертати увагу на дорожні знаки.

Що будуть на Теремках?

У серпні повідомлялося, що в Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5.

У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць. Місцеві активісти влаштували акції протесту через вирубку понад 600 дерев, зокрема вікових дубів, заради будівництва теплотраси. Люди кажуть, що план, створений ще в 2023 році, передбачав проведення теплотраси не територією парку, а під вулицею Теремківська.

На місці будівництва відбулися сутички між активістами і поліцією. Правоохоронці заявили, що підготовчі роботи до будівництва проводять відповідно до рішення міської влади і в межах реалізації Плану енергетичної стійкості.

У вересні місто затвердило компромісний варіант: будівництво за чинним проєктом, але з коригуваннями для максимального збереження зелених насаджень. За оновленою схемою КМДА заявила про можливість зберегти близько 160 дерев, а видалити лише близько 10.