Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві на Кільцевій дорозі обмежують рух транспорту в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі

Роботи триватимуть орієнтовно 10 днів. 

У Києві на Кільцевій дорозі обмежують рух транспорту в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі
Фото: КМДА

У Києві на Кільцевій дорозі тимчасово обмежують рух транспорту через прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Обмеження триватимуть орієнтовно 10 днів на ділянці в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка.

Реклама

Для проїзду облаштували об’їзну дорогу з двома смугами руху, що проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського. У напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень.

"Нагадаємо, що роботи з прокладання резервної тепломережі мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період", - наголосили в КМДА.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, а також - звертати увагу на дорожні знаки. 

Що будуть на Теремках?

У серпні повідомлялося, що в Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5.

У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць. Місцеві активісти влаштували акції протесту через вирубку понад 600 дерев, зокрема вікових дубів, заради будівництва теплотраси. Люди кажуть, що план, створений ще в 2023 році, передбачав проведення теплотраси не територією парку, а під вулицею Теремківська.

На місці будівництва відбулися сутички між активістами і поліцією. Правоохоронці заявили, що підготовчі роботи до будівництва проводять відповідно до рішення міської влади і в межах реалізації Плану енергетичної стійкості. 

У вересні місто затвердило компромісний варіант: будівництво за чинним проєктом, але з коригуваннями для максимального збереження зелених насаджень. За оновленою схемою КМДА заявила про можливість зберегти близько 160 дерев, а видалити лише близько 10.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies