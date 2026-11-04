У межах операції «Велес» військовослужбовці 2-го корпусу НГУ «Хартія» облаштували транспортну мережу у трубах закинутого газогону на Куп’янському напрямку. Зокрема, розробили для пересування особового складу саморобні самокати. Про розбудову підземної системи розповіли інженери «Хартії» з позивними «Лєший» та «Сем» у відео.

На Куп’янському напрямку росіяни використовували труби газогону, щоб непомітно інфільтруватися у місто. Через усіяність неба ворожими дронами та складність переміщення на землі, бійці «Хартії» вирішили завдати окупантам асиметричного удару — скористатися підземним газогоном та застосувати їхню тактику проти них самих.

Облаштовувати трубу під бойові задачі, розповідають військові, було складно через залишки там газоліну й супутні ризики. З собою брали кисневі балони, пересувалися повзком малими відтинками.

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«Кожні 100-200 метрів ми робили рекогностування з ризиком для життя не вилізти з труби, бо там залишався газ. З першої дірки в трубі пішов тиск газу і загорівся газолін. Вогонь ми не могли загасити тиждень. Ми назвали його “вогонь дракона”. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав», — розповідає «Сем».

Врешті для спрощення пересування трубами військові почали використовувати візки. А згодом вигадали спеціальні «самокати». Перший прототип «самоката» виготовили за добу. Платформа здатна перевозити понад тонну вантажу. Її використовують для доставки боєкомплекту, спорядження, військових на позиції, а також евакуації поранених.

За останні пів року конструкція отримала кілька модифікацій. Перша версія могла рухатися лише в одному напрямку. Для її розвороту бійцям доводилося розширювати окремі ділянки труби та використовувати лебідки.

Згодом військові розробили двосторонню модель, яку назвали «Кіт-пес». Вона може рухатися вперед і назад без розвороту — за принципом метрополітену, де водій переходить до іншого керування. Інші модифікації підрозділ наразі не розкриває.

«Пересуватися на чотирьох кінцівках складно — все-таки ми люди розумні. Тож придумали техніку, “самокати” на електротязі. Називаємо їх “кіт-пес”. Принцип банального метрополітена — з одного боку є одне кермо, з іншого — інше. Водій пересідає за інший руль та їде в інший бік. Обслуговувати “самокати” не дуже складно, вони максимально прості й ремонтопридатні», — пояснює «Лєший».

Нині підрозділ працює над спрощенням конструкції, щоб військові могли самостійно ремонтувати її без спеціальних технічних навичок. До комплекту додають запасні частини та інструменти для обслуговування.

«Це доставка бойових комплектів, їжі та продуктів для військових, евакуація поранених і загиблих. Зараз більш безпечного і швидкого маршруту для евакуації “трьохсотих” немає», — пояснює «Сем».

Нагадаємо, про проведення підземної контрнаступальної операції «Велес» на Куп'янському напрямку стало відомо наприкінці жовтня. Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, а українські військові просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями.