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Сили оборони уразили два комплекси "Панцир" в окупованому Криму

Також українські військові поцілили по пункту управління дронами і складах.

Сили оборони уразили два комплекси "Панцир" в окупованому Криму
Уражено 2 комплекси "Панцир"
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 4 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових цілях російської армії на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Серед уражених цілей – комплекс "Панцир-С2" та ще один ЗРГК "Панцир", які перебували в окупованому Криму. Також українські підрозділи вдарили по пункту управління безпілотниками росіян у районі Владівки Запорізької області та складу матеріально-технічних засобів поблизу Біловодська на Луганщині.

Крім того, за результатами попередніх ударів підтвердили знищення складської будівлі на території складу ракетно-артилерійського озброєння росіян поблизу Огородного Донецької області. У Генштабі зазначили, що її уразили 26 жовтня.

  • Комплекси "Панцир" використовують для прикриття російських об’єктів у Криму та на півдні Росії від українських дронів і ракет. Ураження таких систем послаблює протиповітряну оборону противника.
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