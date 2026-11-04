Сили оборони уразили два комплекси "Панцир" в окупованому Криму

Також українські військові поцілили по пункту управління дронами і складах.

У ніч на 4 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових цілях російської армії на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Серед уражених цілей – комплекс "Панцир-С2" та ще один ЗРГК "Панцир", які перебували в окупованому Криму. Також українські підрозділи вдарили по пункту управління безпілотниками росіян у районі Владівки Запорізької області та складу матеріально-технічних засобів поблизу Біловодська на Луганщині.

Крім того, за результатами попередніх ударів підтвердили знищення складської будівлі на території складу ракетно-артилерійського озброєння росіян поблизу Огородного Донецької області. У Генштабі зазначили, що її уразили 26 жовтня.