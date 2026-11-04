Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: у мережі знову поширюють фейк про обмеження зв’язку під час тривог

Користувачів закликають терміново підключити “автономну систему”, нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети. 

ЦПД: у мережі знову поширюють фейк про обмеження зв’язку під час тривог

У мережі знову поширюють фейк про нібито “ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Користувачів закликають терміново підключити “автономну систему”, нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети. 

Реклама

Посилання для вибору операторів мобільного звʼязку в таких повідомленнях ведуть на один і той самий анонімний Telegram-канал з новинами та рекламою.

У ЦПД підкреслюють, що насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали. 

Закон під номером 395/2026, який згадують автори фейку, стосується зовсім інших питань, такі клікбейтні повідомлення є звичайним інструментом накрутки підписників.

“Мета цієї маніпуляції – використати страх українців залишитися без інформації про загрози, щоб збільшити аудиторію каналів і надалі заробляти на рекламі”, – додали у Центрі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies