Користувачів закликають терміново підключити “автономну систему”, нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети.

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У мережі знову поширюють фейк про нібито “ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Користувачів закликають терміново підключити “автономну систему”, нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети.

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Посилання для вибору операторів мобільного звʼязку в таких повідомленнях ведуть на один і той самий анонімний Telegram-канал з новинами та рекламою.

У ЦПД підкреслюють, що насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали.

Закон під номером 395/2026, який згадують автори фейку, стосується зовсім інших питань, такі клікбейтні повідомлення є звичайним інструментом накрутки підписників.

“Мета цієї маніпуляції – використати страх українців залишитися без інформації про загрози, щоб збільшити аудиторію каналів і надалі заробляти на рекламі”, – додали у Центрі.