Росія вдарила по Одещині: атаковані термінал логістичної компанії та виробництво взуття (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Одеській області внаслідок чергового російського удару зазнала руйнувань будівля розподільчого термінала логістичної компанії.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Також загорівся причеп вантажівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Реклама

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

За кілька годин до цього російські війська атакували складські приміщення торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок удару виникли пожежі, також знищено два автомобілі. Травмувалися двоє людей – 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Останнього з множинними травмами доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Фото: Одеська ОВА