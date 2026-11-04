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Росія вдарила по Одещині: атаковані термінал логістичної компанії та виробництво взуття (оновлено)

Внаслідок обстрілів двоє людей постраждали.

Росія вдарила по Одещині: атаковані термінал логістичної компанії та виробництво взуття (оновлено)
Удар по предмістю Одеси
Фото: Одеська ОВА

В Одеській області внаслідок чергового російського удару зазнала руйнувань будівля розподільчого термінала логістичної компанії. 

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Також загорівся причеп вантажівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Фото: Одеська ОВА
Фото: Одеська ОВА
Фото: Одеська ОВА

За кілька годин до цього російські війська атакували складські приміщення торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок удару виникли пожежі, також знищено два автомобілі. Травмувалися двоє людей – 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Останнього з множинними травмами доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Фото: Одеська ОВА

  • Цієї ночі російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Зафіксували влучання в енергетичний об’єкт, торговельний центр і приватний житловий сектор. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих. Пожежу в будівлі торговельного центру ліквідували.
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