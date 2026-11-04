Росія вдарила по Одещині: атаковані термінал логістичної компанії та виробництво взуття (оновлено)

В Одеській області внаслідок чергового російського удару зазнала руйнувань будівля розподільчого термінала логістичної компанії.
Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Також загорівся причеп вантажівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
За кілька годин до цього російські війська атакували складські приміщення торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок удару виникли пожежі, також знищено два автомобілі. Травмувалися двоє людей – 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Останнього з множинними травмами доправили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
- Цієї ночі російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Зафіксували влучання в енергетичний об’єкт, торговельний центр і приватний житловий сектор. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих. Пожежу в будівлі торговельного центру ліквідували.