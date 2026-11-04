Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали його під час отримання 210 тисяч гривень.

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У Донецькій області поліцейські затримали військовослужбовця за продаж безпілотників, призначених для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у Національній поліції.

Слідство встановило, що сержант однієї з військових частин привласнював дрони, до яких мав доступ під час служби, та підшуковував покупців. Отримані від продажу кошти планував витрачати на власні потреби.

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Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали його під час отримання 210 тисяч гривень за сім дронів різних типів.

Також встановлено, що військовослужбовець планував продати інші БпЛА, які перебували на балансі військової частини, однак заволодіти ними не встиг.

Слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру у привласненні військового майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.