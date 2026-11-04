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Зеленський доручив уряду прискорити відновлення енергетики: ситуація в Києві особливо складна

Проблеми з енергозабезпеченням є також у низці інших областей.

Зеленський доручив уряду прискорити відновлення енергетики: ситуація в Києві особливо складна
Селектор у Володимира Зеленського
Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з електропостачанням у Києві залишається особливо складною: жителі та підприємства потерпають від багатогодинних відключень світла й води. 

Про це глава держави повідомив у соцмережах за підсумками селекторної наради щодо ліквідації наслідків російських атак.

Проблеми з енергозабезпеченням є також у низці інших областей. За словами глави держави, складна ситуація склалася також на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині та Донеччині

Україна має домовленості про нові пакети енергетичної підтримки

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У південних регіонах діють черги й екстрені відключення.Зеленський зазначив, що через повторні російські удари та повітряні тривоги ремонтні роботи затягуються. Водночас Україна має сформовані резерви необхідного обладнання, а з партнерами вже досягнуті домовленості про нові пакети енергетичної підтримки.

"В усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, кожної компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою" – наголосив президент.

Він доручив уряду та правоохоронцям до кінця дня підготувати перелік заходів, які мають забезпечити повноцінну співпрацю з компаніями, що відстають у ремонтах та відновленні енергетичної інфраструктури. Зеленський підкреслив, що це стосується підприємств незалежно від форми власності.

Окремо під час наради командування ЗСУ доповіло про організацію роботи радіоелектронної боротьби. За підсумками обговорення визначили необхідні кроки.

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