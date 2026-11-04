Кличко: У Києві повністю відновили водопостачання

У столиці повністю відновили водопостачання і стабілізували тиск у водопровідних мережах. Наразі він відповідає нормативним показникам.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Усі водопровідні та каналізаційні насосні станції працюють у штатному режимі. За словами міського голови, фахівці "Київводоканалу" продовжують стежити за роботою систем водопостачання та водовідведення.
- Через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури, спричинене російськими атаками на енергетичну систему столиці, вчора, 3 листопада, у Києві тимчасово припинили водопостачання. Відновлювальні роботи тривали протягом ночі, після чого подачу води поступово почали повертати.