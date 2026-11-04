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Кличко: У Києві повністю відновили водопостачання

Фахівці "Київводоканалу" продовжують стежити за ситуацією.

Кличко: У Києві повністю відновили водопостачання
Віталій Кличко
Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка

У столиці повністю відновили водопостачання і стабілізували тиск у водопровідних мережах. Наразі він відповідає нормативним показникам. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Усі водопровідні та каналізаційні насосні станції працюють у штатному режимі. За словами міського голови, фахівці "Київводоканалу" продовжують стежити за роботою систем водопостачання та водовідведення.

  • Через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури, спричинене російськими атаками на енергетичну систему столиці, вчора, 3 листопада, у Києві тимчасово припинили водопостачання. Відновлювальні роботи тривали протягом ночі, після чого подачу води поступово почали повертати.
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