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Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника начальника департаменту ОГП та ще одну підозрювану

Також залишили можливість внесення застави. 

Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника начальника департаменту ОГП та ще одну підозрювану
Засідання у справі ексзаступника начальника департаменту ОГП
Фото: АП ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи колишньому заступнику начальника департаменту ОГП та ще одній підозрюваній.

Про це повідомили у АП Вищого антикорупційного суду

Імені у повідомленні не вказують, але, як можна зрозуміти, йдеться про Сергія Кропиву. 

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«5 листопада 2026 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту на ухвали слідчих суддів ВАКС від 29.10.2026 про продовження строку тримання під вартою колишнього заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора та ще однієї підозрюваної. Як альтернативу слідчі судді визначили заставу в розмірі 93,184 млн грн та 15 млн грн відповідно», розповіли там. 

Станом на ранок 6 листопада заставу не внесли, підозрювані перебувають під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги сторін захисту без задоволення, а ухвали слідчих суддів ВАКС — без змін.

Ухвали набрали законної сили з моменту проголошення та не підлягають оскарженню в касаційному порядку.

За даними слідства, колишній заступник начальник департаменту ОГП підозрюється в організації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, створення злочинної організації або керівництво нею з використанням службового становища, а також одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України).

Інша особа підозрюється в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також участі в злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255 КК України).

  • Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
  • Підозри отримали очільник департаменту Офісу генпрокурора, заступник голови департаменту, пов'язана з ним жінка та інші фігуранти. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
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