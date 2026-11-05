Операція «Карфаген»: ВАКС відправив під варту ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП

«Боксер» не зможе вийти під заставу.

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5 листопада Вищий антикорсуд відправив під варту ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП – Віталія Рибалка.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Рибалка («Боксера») називають одним з виконавців «брудної роботи» за вказівкою організатора схеми Андрія Осіпова, якого викрили в межах операції «Карфаген».

Суд обрав «Боксеру» тримання під вартою до 2 січня 2027 року без альтернативи внесення застави.