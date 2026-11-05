Операція «Карфаген»: ВАКС відправив під варту ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП

5 листопада Вищий антикорсуд відправив під варту ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП – Віталія Рибалка.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Рибалка («Боксера») називають одним з виконавців «брудної роботи» за вказівкою організатора схеми Андрія Осіпова, якого викрили в межах операції «Карфаген».
Суд обрав «Боксеру» тримання під вартою до 2 січня 2027 року без альтернативи внесення застави.
- Того ж дня суд відправив у СІЗО першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова.
- Напередодні НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розповсюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах.
- Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Серед них: «Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості; «Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку; підлеглі Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи; «Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності, «Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.