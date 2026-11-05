НАБУ оголосило підозри 5 фігурантам справи «Карфаген»

Загалом, за версією слідства, участь в злочинній організації брали не менше 12 осіб.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом учасникам злочинної організації, викритої 4 листопада в межах операції «Карфаген». Про це йдеться в публікації на сайті НАБУ.

Підозру отримав організатор злочинного угруповання, кодове ім'я якого в справі «Кримінал», а справжнє – Андрій Осіпов. Його підозрюють за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 27 (співучасть), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 3 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Першого заступника начальника департаменту СБУ Сергія Дуку підозрюють в участі в злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Керівник одного з департаментів Нацполіції України Володимир Ценов підозрюється за цією ж статтею, а також за ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука підозрюють за ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України). Це участь в злочинній організації, співучасть в катуванні, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

Підлеглого організатора злочинного угруповання підозрюють за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України – участь в злочинній організації і катування.

«Створив злочинну організацію раніше неодноразово засуджений громадянин, який залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища. Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо», – йдеться у повідомленні.

Друга злочинна організація

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації «Карфаген». Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду, а також – легалізацією незаконно здобутих коштів.

Друга організація об'єднала одразу декілька правоохоронних органів і представників кримінального світу. НАБУ стверджує, що до неї причетні окремі представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Організатором є тричі судимий громадянин, який для злочинної діяльності користувався давнім зв'язками з земляками-правоохоронцями з Житомирської області.

Ще один ключовий підозрюваний, «Мексиканець», має давнє кримінальне минуле. За версію слідства, він займався розпосюдженням наркотиків через мережу магазині U420, яка відкрито діяла в різних містах України. Мережу закрили після розслідування Bihus.info: журналісти з'ясували, що в товарах були заборонені речовини. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу – облиття його кислотою. Також вони обговорювали розправу з лідерами громадської думки.

Ще один вид діяльності організації – підробка євро. Зловмисники облаштували справжній поліграфічний цех, в якому виготовляли підробні купюри.

Також вони займалися катуваннями і викраденням людей на замовлення. Не лише в Україні, а й за кордоном.