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У Кривому Розі триває будівництво нового магістрального водогону

Після руйнування Каховської дамби повністю змінилась система водозабезпечення міста.

У Кривому Розі триває будівництво нового магістрального водогону
Фото: З відкритих джерел

У Кривому Розі триває будівництво 12 км нового магістрального водогону для стабільного водопостачання півночі міста – Покровського та Тернівського районів.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Прокладено вже 91% основної траси. У жовтні будівельники змонтували близько 1 900 метрів труб діаметром 1000 мм.

“Але новий водогін це не тільки труби – це насосні станції, 15 камер зі залізобетону, кабельні лінії, нове обладнання, частотні перетворювачі та багато іншого. Ще треба багато чого зробити, обсяги робіт дуже великі, але стоїть завдання, щоб навесні все вже запрацювало”, – додав мер.

Вілкул зазначив, що після руйнування Каховської дамби повністю змінилась система водозабезпечення міста. Для стабільного тиску, стабільної роботи саме північної частини потрібно було прокласти новий водогін з Карачунівського водосховища. “Домовилися з урядом Франції про труби та обладнання”, – сказав міський голова.

t.me/vilkul
t.me/vilkul

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