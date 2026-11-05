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Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктури Вінниччини, є поранені (оновлено)

Легкі травми отримали три людини.

Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктури Вінниччини, є поранені (оновлено)
Фото: vinbazar.com

Унаслідок ворожої атаки в кількох громадах Вінниччини є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі отримали легкі травми. Їм надають необхідну допомогу.

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В одному з міст області горіли дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

В іншому місці внаслідок пожежі пошкоджено 11 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю, ще сім пошкоджено.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок атаки об’єктах.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

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