Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктури Вінниччини, є поранені (оновлено)

Унаслідок ворожої атаки в кількох громадах Вінниччини є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.
Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі отримали легкі травми. Їм надають необхідну допомогу.
В одному з міст області горіли дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
В іншому місці внаслідок пожежі пошкоджено 11 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю, ще сім пошкоджено.
Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок атаки об’єктах.
Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.
- Учора внаслідок ворожої атаки у Вінниці пошкоджено критичну інфраструктуру. Також пошкоджено приватні будинки – вибиті вікна житлових будинків і підʼїздів.