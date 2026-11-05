Українські правоохоронці прозвітували, що перекрили канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії до України, і оголосили підозри 39 особам.

«У межах спецоперації «Еспаньйол» поліцейські викрили розгалужену злочинну мережу. Її учасники забезпечували повний цикл наркообігу - від контрабандного постачання до збуту. За результатами проведених заходів ліквідовано канали постачання наркотиків із Іспанії, США та Португалії, вилучено наркопродукції на 90 мільйонів гривень та повідомлено про підозру 39 учасникам наркосхеми», – йдеться у пресрелізі Нацполіції.

Правоохоронці задокументували роботу розгалуженої злочинної мережі, учасники якої забезпечували весь ланцюг постачання та збуту наркотиків: від ввезення з-за кордону до розповсюдження в Україні. Мережа мала багаторівневу структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками.

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Фото: Нацполіція Один із затриманих підозрюваних

Кокаїн і гашиш надходили до України з Іспанії та Португалії, канабіс – зі Сполучених Штатів Америки. Заборонені речовини приховували в побутовій техніці. Щоб їх перевезти, використовували міжнародні автобусні маршрути та послуги поштового оператора. В Україні наркотики реалізовували через Telegram-канали та розгалужену мережу збувачів, яка охоплювала різні регіони держави.

Правоохоронці провели двоетапну спецоперацію, щоб викрити і ліквідувати всі ланки наркомережі.

Під час першого етапу поліцейські зосередилися на блокуванні збуту, щоб не допустити надходження наркотиків до споживачів. Заходи проходили в одинадцяти регіонах України. Правоохоронці припинили діяльність контрабандних каналів ввезення на територію країни наркотиків, міжрегіональних каналів розповсюдження заборонених речовин та затримали причетних до них осіб.

На другому етапі викрили та затримали інших фігурантів, які забезпечували збут кокаїну й канабісу на території України.

Фото: Нацпліція Знайдені під час обшуків докази

Загалом у межах спецоперації провели 141 обшук за силової підтримки спецпідрозділів тактико-оперативного реагування та поліції особливого призначення, із залученням кінологічної служби ГУНП в областях та м. Києві.

У результаті вдалося перекрити канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії до України. Вилучили понад 67 кг наркопродукції, зокрема 3,5 кг кокаїну, а також канабіс, гашиш, кратом, α-PVP, амфетамін, кетамін, МДМА, псилоцибінові гриби та кондитерські вироби з вмістом тетрагідроканабінолу.

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Крім того, правоохоронці вилучили обладнання для культивування нарковмісних рослин, техніку, автомобілі, зброю та боєприпаси. Сума вилученої готівки в національній та іноземних валютах становить в еквіваленті понад три мільйони гривень. Загальна вартість вилученого перевищує 90 мільйонів гривень.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшіків докази

Правоохоронці затримали 37 учасників у порядку ст. 208, 615 КПК України.

Повідомили про підозру 39 фігурантам, залежно від їхньої участі у протиправній діяльності, за частинами 1, 2, 3 статті 307 та частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України - за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів та контрабанду.

Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру іншим причетним особам.