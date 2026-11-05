В одному з районів застосували аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.

У ніч на 5 листопада ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині. У одному із районів застосували аварійні відключення світла.

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Росіяни продовжують бити по енергетиці. Уночі ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині. Пожежу там загасили вогнеборці. Складна ситуація в енергосистемі зараз. В одному з районів - аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла», – йдеться у його повідомленні.

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