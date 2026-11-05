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Уночі ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині

В одному з районів застосували аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.

Уночі ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 5 листопада ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині. У одному із районів застосували аварійні відключення світла. 

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Росіяни продовжують бити по енергетиці. Уночі ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині. Пожежу там загасили вогнеборці. Складна ситуація в енергосистемі зараз. В одному з районів - аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла», – йдеться у його повідомленні. 

У Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки й господарські споруди через удар БпЛА.

У Семенівці вчора вдень унаслідок влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.

  • У ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну двома керованими ракетами та 128 дронами. ППО знешкодила 105 безпілотників. Станом на ранок декілька БпЛА ще у повітрі.
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