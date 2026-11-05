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​Росіяни на світанку атакували Дніпро і Самар. Постраждали люди

Ворог бив дронами. 

​Росіяни на світанку атакували Дніпро і Самар. Постраждали люди
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

На світанку 5 листопада російська армія атакувала Дніпро і Самар дронами, поранивши трьох людей. Загалом від обстрілів постраждали шість районів області. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей, вони відмовилися від госпіталізації. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.

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Загалом ворог майже 20 разів атакував шість районів безпілотниками.

Наслідки російської атаки на Дніпро
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпро
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району та у місті Самар росіяни завдали удару по інфраструктурі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.

У Павлограді пошкоджені приватні оселі.

У Кам’янському понівечені інфраструктура та підприємство.

У Славгородській громаді на Синельниківщині теж пошкоджена інфраструктура.

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