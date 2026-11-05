На світанку 5 листопада російська армія атакувала Дніпро і Самар дронами, поранивши трьох людей. Загалом від обстрілів постраждали шість районів області.
Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей, вони відмовилися від госпіталізації. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.
Загалом ворог майже 20 разів атакував шість районів безпілотниками.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району та у місті Самар росіяни завдали удару по інфраструктурі.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.
У Павлограді пошкоджені приватні оселі.
У Кам’янському понівечені інфраструктура та підприємство.
У Славгородській громаді на Синельниківщині теж пошкоджена інфраструктура.