Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На світанку 5 листопада російська армія атакувала Дніпро і Самар дронами, поранивши трьох людей. Загалом від обстрілів постраждали шість районів області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей, вони відмовилися від госпіталізації. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.

Реклама

Загалом ворог майже 20 разів атакував шість районів безпілотниками.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпро

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району та у місті Самар росіяни завдали удару по інфраструктурі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.

У Павлограді пошкоджені приватні оселі.

У Кам’янському понівечені інфраструктура та підприємство.

У Славгородській громаді на Синельниківщині теж пошкоджена інфраструктура.