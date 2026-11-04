Бойові дії на Донеччині, 179 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1715-й день повномасштабної війни.

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 40 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває вже третю добу.

До робіт залучили всі необхідні служби, однак операція відбувається під загрозою нових російських ударів. Частину тіл поки не вдалося ідентифікувати. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами.

За словами президента Зеленського, міжнародна реакція на атаку поки недостатня. Зеленський наголосив, що Росія має отримувати відповідь на свої воєнні злочини, і закликав партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 листопада на фронті від початку доби відбулося 179 боїв.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 листопада – в новині.

Російські військові вдень 4 листопада завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Унаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна постраждала, повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його словами, о 15:50 російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Ясногірки.

На Одещині внаслідок чергового російського удару зазнала руйнувань будівля розподільчого термінала логістичної компанії.

Також загорівся причеп вантажівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

За кілька годин до цього російські війська атакували складські приміщення торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття. Унаслідок удару виникли пожежі, також знищено два автомобілі. Травмувалися двоє людей – 38-річна жінка та 65-річний чоловік.

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Російські війська 4 листопада завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Авіабомба "ФАБ-250" влучила у непрацюючий медичний заклад.

Пошкоджено старий корпус Слов’янської лікарні, який є пам’яткою архітектури.

Медзаклад уже не вперше зазнає російських обстрілів. Цього разу пошкоджень також зазнали інші корпуси лікарні та приватні житлові будинки.

Минулося без постраждалих.

Росія знову атакувала Київ безпілотниками. У двох районах зафіксовані падіння збитих уламків.

Докладніше – в новині.

Служба безпеки України затримала та повідомила про підозру трьом організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

За матеріалами справи, одна із затриманих мешканок Київщини за грошову винагороду погодилася організувати вивезення військовослужбовця Національної гвардії України за межі пункту дислокації підрозділу.

2 листопада псевдомедик почала поширювати в соціальних мережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс і підбурити людей до заворушень.

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Крім того, слідчі затримали ще одну активну учасницю сутичок. За версією правоохоронців, вона закликала блокувати та пошкодити автобус Національної гвардії.

Наразі СБУ скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці планують повідомити про підозру активній учасниці заворушень та встановити інших причетних до провокацій.

За інкримінованими статтями фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Більше інформації – в новині.

Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ і САП в межах операції "Карфаген".

У відомстві заявили, що надають повну підтримку та сприяють проведенню всіх необхідних процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

Докладніше – в новині.

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