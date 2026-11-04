Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСуспільствоВійна

Укренерго: Завтра в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла

Обмеження електропостачання запровадять у частині областей протягом усієї доби.

Укренерго: Завтра в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла
Фото: Lb.ua

У четвер, 5 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, обмеження діятимуть за таким графіком:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від двох до чотирьох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію в години, коли світло є за графіком.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies