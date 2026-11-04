Укренерго: Завтра в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла

У четвер, 5 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, обмеження діятимуть за таким графіком:

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від двох до чотирьох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію в години, коли світло є за графіком.