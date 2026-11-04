Міненерго: Через російські атаки атомні електростанції України знизили потужність генерації

АЕС поступово повертатимуться до номінальних показників після відновлення пошкоджених електромереж.

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Через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації. Відновлення роботи на номінальних показниках відбуватиметься поступово після ремонту пошкоджених мереж.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі, пише пресслужба Міненерго.

"Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі", – ідеться у повідомленні

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За словами Некрасова, російські війська продовжують атакувати об'єкти генерації електроенергії та підстанції, через які вона передається споживачам.

Через російські обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області застосовують мережеві обмеження через серйозні пошкодження енергообладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Також аварійні відключення діють у Харківській області. Причиною стали пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі. До графіків погодинних відключень повернуться після стабілізації ситуації.

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У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості.

У Міністерстві енергетики попереджають, що протягом дня ситуація може змінюватися. Актуальну інформацію про відключення та зміни графіків радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у своїх регіонах.