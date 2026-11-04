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Коломойський і Боголюбов мають сплатити ПриватБанку понад $3 млрд: Верховний суд Британії відмовив в оскарженні Пресреліз

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам банку в дозволі оскаржити рішення про відшкодування збитків.

Коломойський і Боголюбов мають сплатити ПриватБанку понад $3 млрд: Верховний суд Британії відмовив в оскарженні
Фото: village.com.ua

ПриватБанк отримав повідомлення про те, що Верховний суд Великої Британії відмовив його колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в дозволі на оскарження рішення англійського суду про виплату понад 3 млрд доларів.

Про це ідеться у пресрелізі ПриватБанку.

У липні 2025 року Високий суд Англії встановив, що Коломойський і Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку. Суд зобов’язав їх відшкодувати завдані збитки на суму понад 3 млрд доларів США.

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Колишні власники намагалися оскаржити це рішення в Апеляційному суді Англії, зокрема стверджуючи, що нібито повернули банку незаконно привласнені кошти. Однак 22 травня 2026 року суд відхилив їхні апеляції.

Після цього Коломойський і Боголюбов звернулися до Верховного суду Великої Британії, щоб отримати дозвіл на подальше оскарження. Суд відмовив у задоволенні їхніх заяв.

У ПриватБанку зазначили, що ці ухвали завершують процедуру оскарження. Відтак рішення англійського суду про стягнення понад 3 млрд доларів, включно з відшкодуванням збитків, процентами та судовими витратами, тепер може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції.

У банку привітали рішення Верховного суду та заявили, що продовжать роботу з примусового виконання судового рішення.

  • ПриватБанк – найбільший банк України, його було націоналізовано наприкінці 2016 року. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року становили 979,31 млрд грн. 
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