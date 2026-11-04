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Sky News: Вестмінстерський палац у Британії ризикує повторити долю Нотр-Даму через затягування реставрації

У Вестмінстерському палаці в Лондоні засідає британський парламент.

Sky News: Вестмінстерський палац у Британії ризикує повторити долю Нотр-Даму через затягування реставрації
Вестмінстерський палац
Фото: EPA/UPG

Вестмінстерський палац, у якому засідає британський парламент, ризикує зазнати масштабної катастрофи, якщо влада й надалі відкладатиме його реконструкцію. Серед можливих загроз – пожежа, подібна до тієї, що знищила частину собору Паризької Богоматері у 2019 році.

Про це попередив Комітет з питань державних рахунків Палати громад (PAC) у своєму звіті, опублікованому 4 листопада, повідомляє Sky News.

Парламентарі наголошують, що зволікання з програмою реставрації створює дедалі серйозніші ризики для історичної будівлі, її відвідувачів і працівників. Серед можливих сценаріїв – пожежа, руйнування споруди або відключення електроенергії під час урочистого відкриття парламентської сесії за участю короля.

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Голова комітету Джеффрі Кліфтон-Браун заявив, що кожне подальше відтермінування рішення коштує сотні мільйонів фунтів стерлінгів із державного бюджету. Він закликав парламентарів врахувати також можливі репутаційні наслідки катастрофи для Великої Британії.

За оцінками комітету, утримання парламентського комплексу вже найближчими роками може подорожчати з 1,5 млн до 2 млн фунтів стерлінгів на тиждень. Кожен рік відкладання реставрації збільшує загальну вартість програми ще на 420 млн фунтів.

Контекст

Питання масштабної реконструкції Вестмінстерського палацу обговорюють уже кілька років. Ще у 2018 році парламентарі проголосували за тимчасове звільнення будівлі, щоб провести необхідні ремонтні роботи, однак згоди щодо подальшого плану так і не досягли.

Наразі розглядають кілька варіантів реконструкції. Один із них передбачає повне переселення парламентарів на час робіт: такий проєкт може коштувати до 15,6 млрд фунтів і тривати до 24 років.

Інший варіант – часткове переселення – може розтягнути реконструкцію більш ніж на шість десятиліть, а її вартість наблизиться до 40 млрд фунтів.

  • 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) спалахнула масштабна пожежа. Вогонь знищив дерев'яний дах і призвів до обвалення шпиля та покрівлі храму. Водночас пожежникам вдалося врятувати несучі конструкції, фасад і дві вежі собору. Під час займання ніхто не постраждав.
  • Відновлений після пожежі собор Паризької Богоматері урочисто відкрили 7 грудня 2024 року. На церемонію в Парижі прибули чинний і колишні президенти Франції, а також іноземні лідери та високопосадовці. Серед запрошених були пожежники й будівельники, які рятували та відновлювали пам’ятку. 
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