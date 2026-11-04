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Вбивство Фаріон: Зінченко подав апеляцію на вирок

Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада.

Вбивство Фаріон: Зінченко подав апеляцію на вирок
Зінченко в залі суду
Фото: Роксолана Іваніцька

В’ячеслав Зінченко оскаржує рішення Шевченківського районного суду Львова, яким той визнав Зінченка винним в убивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада, передає «Суспільне».

1 жовтня колегія суддів визнала Зінченка винним у вбивстві мовознавиці. Обвинувачений своєї провини не визнав.

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Відповідно до законодавства, у сторони захисту було 30 днів з моменту проголошення вироку для подання апеляції. 

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?

  • Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові. Жінку госпіталізували, однак за кілька годин вона померла в лікарні. 21 липня правоохоронці оприлюднили фотографії чоловіка, якого розшукували у справі.
  • Поліція затримала 18-річного студента Дніпровського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Зінченка. 
  • До Львова Зінченко приїхав потягом. Перед убивством чоловік, за даними слідства, змінював одяг і намагався маскуватися.
  • Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 1 жовтня 2026 року суд виніс вирок Зінченку – довічне позбавлення волі.
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