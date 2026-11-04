Вбивство Фаріон: Зінченко подав апеляцію на вирок

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В’ячеслав Зінченко оскаржує рішення Шевченківського районного суду Львова, яким той визнав Зінченка винним в убивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада, передає «Суспільне».

1 жовтня колегія суддів визнала Зінченка винним у вбивстві мовознавиці. Обвинувачений своєї провини не визнав.

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Відповідно до законодавства, у сторони захисту було 30 днів з моменту проголошення вироку для подання апеляції.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?