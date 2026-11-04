Вбивство Фаріон: Зінченко подав апеляцію на вирок

В’ячеслав Зінченко оскаржує рішення Шевченківського районного суду Львова, яким той визнав Зінченка винним в убивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.
Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада, передає «Суспільне».
1 жовтня колегія суддів визнала Зінченка винним у вбивстві мовознавиці. Обвинувачений своєї провини не визнав.
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Відповідно до законодавства, у сторони захисту було 30 днів з моменту проголошення вироку для подання апеляції.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?
- Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові. Жінку госпіталізували, однак за кілька годин вона померла в лікарні. 21 липня правоохоронці оприлюднили фотографії чоловіка, якого розшукували у справі.
- Поліція затримала 18-річного студента Дніпровського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Зінченка.
- До Львова Зінченко приїхав потягом. Перед убивством чоловік, за даними слідства, змінював одяг і намагався маскуватися.
- Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 1 жовтня 2026 року суд виніс вирок Зінченку – довічне позбавлення волі.