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Росіяни вдарили авіабомбою по історичній будівлі лікарні у Слов’янську

"ФАБ-250" влучила у старий корпус медзакладу в центральній частині міста. Також пошкоджені інші корпуси лікарні та приватні будинки.

Росіяни вдарили авіабомбою по історичній будівлі лікарні у Слов’янську
Наслідки авіаудару РФ по пам'ятці архітектури у Слов'янську
Фото: Слов'янська МВА

Російські війська 4 листопада близько 11:00 завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Авіабомба "ФАБ-250" влучила у непрацюючий медичний заклад.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Унаслідок удару пошкоджено старий корпус Слов’янської лікарні, який є пам’яткою архітектури. За словами Ляха, з початку XX століття в цій будівлі рятували життя людей.

Медзаклад уже не вперше зазнає російських обстрілів. Цього разу пошкоджень також зазнали інші корпуси лікарні та приватні житлові будинки.

Обійшлося без постраждалих.

  • За минулу добу росіяни вбили двох людей у Краматорську та Ясногірці. Ще 8 людей отримали поранення: 5 у Ясногірці та 3 у Слов’янську.
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