Російські війська 4 листопада близько 11:00 завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Авіабомба "ФАБ-250" влучила у непрацюючий медичний заклад.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Унаслідок удару пошкоджено старий корпус Слов’янської лікарні, який є пам’яткою архітектури. За словами Ляха, з початку XX століття в цій будівлі рятували життя людей.
Медзаклад уже не вперше зазнає російських обстрілів. Цього разу пошкоджень також зазнали інші корпуси лікарні та приватні житлові будинки.
Обійшлося без постраждалих.
- За минулу добу росіяни вбили двох людей у Краматорську та Ясногірці. Ще 8 людей отримали поранення: 5 у Ясногірці та 3 у Слов’янську.