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Зеленський зустрівся з Пісторіусом і домовився про опрацювання прискорення постачання ракет PAC-2

Президент України та міністр оборони Німеччини обговорили посилення української ППО.

Зеленський зустрівся з Пісторіусом і домовився про опрацювання прискорення постачання ракет PAC-2
Зустріч Зеленського та Пісторіуса
Фото: Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив посилення української ППО на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про результати зустріч глава держави розповів у соцмережах.

"Дуже багато ударів кожного дня по нашій енергетиці, і особливо складно з балістикою через хронічний дефіцит перехоплювачів до "петріотів". Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів", – написав президент.

Зеленський зазначив,  що Україна має контракт на закупівлю німецьких ракет PAC-2 на наступні два роки. Сторони працюватимуть над прискоренням їх постачання, що, як зазначив президент, допомогло б Україні пройти зиму.

Також команди опрацюють інші питання, зокрема постачання систем IRIS-T та боєприпасів для F-16. Зеленський подякував Німеччині за підтримку.

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