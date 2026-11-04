Зеленський зустрівся з Пісторіусом і домовився про опрацювання прискорення постачання ракет PAC-2

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив посилення української ППО на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про результати зустріч глава держави розповів у соцмережах.

"Дуже багато ударів кожного дня по нашій енергетиці, і особливо складно з балістикою через хронічний дефіцит перехоплювачів до "петріотів". Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів", – написав президент.

Зеленський зазначив, що Україна має контракт на закупівлю німецьких ракет PAC-2 на наступні два роки. Сторони працюватимуть над прискоренням їх постачання, що, як зазначив президент, допомогло б Україні пройти зиму.

Також команди опрацюють інші питання, зокрема постачання систем IRIS-T та боєприпасів для F-16. Зеленський подякував Німеччині за підтримку.