​У Пужниках на Тернопільщині розпочалися пошукові дослідження останків загиблих у 1945 році

З 4 по 10 листопада на території колишнього села Пужники, яке нині входить до складу села Садове Тернопільської області, фахівці шукатимуть останки жителів, які загинули у лютому 1945 року.
Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.
Дослідження проводить компанія «Волинські старожитності» разом із польськими фахівцями з Поморського медичного університету в Щецині, фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи проходять у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.
Для фахового нагляду та консультування УІНП залучив спеціалістів івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять».
Торік у квітні–травні під час ексгумації фахівці виявили останки 42 осіб, які у вересні 2025 року урочисто перепоховали на старому кладовищі Пужників за участі української та польської делегацій. Інші пошукові роботи, проведені у 2026 році, нових місць поховань не виявили.
- За даними УІНП, у Пужниках між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року село зазнало збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене.
- У червні 1945-го жителів Пужників переселили до Польщі (населені пункти Немисловіце та Ратовіце). У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія населеного пункту надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісом.
- Тим часом у жовтні у селі Ласків Люблінського воєводства Польщі завершилися пошукові дослідження, під час яких фахівці виявили групові та одиночні поховання. Попередні оцінки показують, що на дослідженій території перебувають останки понад 40 людей, зокрема жінок, дітей і чоловіків.
- За історичними даними, масове вбивство українців у Ласкові сталося 10 березня 1944 року. Українські та польські історики встановили імена 327 мешканців села, які загинули того року, хоча деякі дослідники оцінюють кількість жертв приблизно у 350 людей. Остаточну кількість загиблих експерти визначать під час подальших досліджень.
- Посол України в Польщі Василь Боднар у серпні цього року поскаржився журналістам, що українська сторона вже кілька місяців не може отримати від Варшави навіть один дозвіл на проведення пошукових робіт.
- Минулого року українські дослідники проводили розкопки в селі Юречкова у Підкарпатському воєводстві. Тоді фахівці намагалися знайти ймовірну могилу членів УПА, які загинули у березні 1947 року в бою з польськими військовими підрозділами. Під час тих розкопок дослідники зробили 19 пошукових траншей, проте поховань чи слідів могили так і не виявили.