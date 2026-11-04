​У Пужниках на Тернопільщині розпочалися пошукові дослідження останків загиблих у 1945 році

Торік у квітні–травні під час ексгумації фахівці виявили останки 42 осіб.

З 4 по 10 листопада на території колишнього села Пужники, яке нині входить до складу села Садове Тернопільської області, фахівці шукатимуть останки жителів, які загинули у лютому 1945 року.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Дослідження проводить компанія «Волинські старожитності» разом із польськими фахівцями з Поморського медичного університету в Щецині, фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи проходять у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Для фахового нагляду та консультування УІНП залучив спеціалістів івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять».

Торік у квітні–травні під час ексгумації фахівці виявили останки 42 осіб, які у вересні 2025 року урочисто перепоховали на старому кладовищі Пужників за участі української та польської делегацій. Інші пошукові роботи, проведені у 2026 році, нових місць поховань не виявили.

За даними УІНП, у Пужниках між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року село зазнало збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене.

У червні 1945-го жителів Пужників переселили до Польщі (населені пункти Немисловіце та Ратовіце). У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія населеного пункту надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісом.