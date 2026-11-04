​В Івано-Франківську через сказ лисиці запровадили карантин у одному з мікрорайонів

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В Івано-Франківську виявили лисицю, хвору на сказ. Через це в мікрорайоні Пасічна запровадили карантинні обмеження терміном на 60 днів, а ветеринарні служби розпочали огляди та вакцинацію домашніх тварин.

Про це повідомив заступник міського голови Руслан Гайда у Facebook.

Труп зараженої лисиці знайшли на прибудинковій території біля будинку на вулиці Галицькій. До загрозливої зони, крім Івано-Франківська, увійшли села Угринів і Клузів, а також лісові та польові угіддя в радіусі п'яти кілометрів від місця виявлення тварини.

У мікрорайоні Пасічна організували щоденну безкоштовну вакцинацію собак і котів. Щеплення також проводять тваринам у загрозливій зоні.