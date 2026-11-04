​Нацгвардія перегляне підходи до розміщення військових пунктів у великих містах після інциденту на Київщині

Національна гвардія перегляне підходи до розміщення пунктів тимчасової дислокації у великих містах. Також планують удосконалити медичні огляди військовослужбовців, які прибувають до підрозділів за мобілізацією.

Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко за підсумками наради з керівниками територіальних управлінь, командирами корпусів і військових частин.

Однією з головних тем зустрічі став інцидент, який стався 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За результатами службового розслідування ухвалять додаткові рішення. Якщо виявлять недбалість посадовців, до них застосують відповідні заходи, зазначив Півненко.

Реклама

Також учасники наради обговорили умови розміщення мобілізованих військових, їхню підготовку та протидію дезінформації. Окремо порушили питання медичної допомоги й лікування військовослужбовців, які повертаються після СЗЧ.

"Командири несуть персональну відповідальність не лише за виконання бойових завдань, а й за людей, які перебувають у них у підпорядкуванні", – наголосив командувач.

Він додав, що дотримання законності, військової дисципліни, прав військовослужбовців і поваги до людської гідності є обов’язковим на кожному етапі проходження служби.

"Водночас вкотре звертаюся і до суспільства. Подібні провокації грають на руку ворогу. Національна гвардія – це велика родина. І я не дозволю, щоб гвардійців ображали чи принижували. Українське суспільство має поважати кожного захисника і кожну захисницю України, ставитися з повагою до людей у військовій формі", – додав Півненко.

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії.

Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці. В командуванні засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги. За його словами, вже наступного дня мають з’ясувати, чому функціонують такі об’єкти, що відбувається всередині.

ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них. Також мають встановити обставини конфлікту й надати правову оцінку діям усіх учасників.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.