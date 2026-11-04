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ДПСУ: Прикордонники не фіксують роботи ретрансляторів для російських дронів у Білорусі

Останню активність такого обладнання помітили минулого тижня.

ДПСУ: Прикордонники не фіксують роботи ретрансляторів для російських дронів у Білорусі
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: lutskadm.gov.ua

Держприкордонслужба України протягом останнього тижня не фіксувала роботи ретрансляторів на території Білорусі, які передають сигнал для російських ударних безпілотників.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на білоруській території фіксували минулого тижня.

Також, за даними прикордонників, на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування військових угруповань або зосередження техніки й особового складу поблизу українського кордону.

Демченко наголосив, що українські розвідувальні підрозділи, Міністерство оборони та ДПСУ постійно стежать за ситуацією не лише безпосередньо на кордоні, а й углиб території Білорусі.

Речник зауважив, що Білорусь продовжує перебувати під значним впливом Кремля, тому загроза з її території для України залишається.

  • У червні президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.
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