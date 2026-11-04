ДПСУ: Прикордонники не фіксують роботи ретрансляторів для російських дронів у Білорусі

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Держприкордонслужба України протягом останнього тижня не фіксувала роботи ретрансляторів на території Білорусі, які передають сигнал для російських ударних безпілотників.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на білоруській території фіксували минулого тижня.

Також, за даними прикордонників, на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування військових угруповань або зосередження техніки й особового складу поблизу українського кордону.

Демченко наголосив, що українські розвідувальні підрозділи, Міністерство оборони та ДПСУ постійно стежать за ситуацією не лише безпосередньо на кордоні, а й углиб території Білорусі.

Речник зауважив, що Білорусь продовжує перебувати під значним впливом Кремля, тому загроза з її території для України залишається.