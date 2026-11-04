На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені четверо цивільних

Під ворожим вогнем опинилися Херсон та селище Комишани. Пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Унаслідок російських обстрілів Херсонщини 4 листопада поранення отримали четверо мирних жителів. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 було відомо про чотирьох постраждалих.

Троє цивільних дістали поранення внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Херсоні й Комишанах. Ще один житель обласного центру травмувався через вибух міни.

Також унаслідок російських атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

За фактами вчинення воєнних злочинів розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських обстрілів.