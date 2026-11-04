"Флеш": Російські військові почали розміщувати "дрони-ждуни" на високовольтних дротах

Російські військові почали розміщувати ударні безпілотники-"ждуни" на високовольтних дротах.
Про це повідомив позаштатний радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За його словами, противник швидко перейняв український досвід використання таких дронів.
"Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує "ждунів" на високовольтних дротах. Візьміть до уваги", – написав Бескрестнов.
- Росіяни посилюють супутникову РЕБ проти Starlink. Окупанти дедалі частіше розгортають такі комплекси вздовж лінії фронту та намагаються маскувати їх серед вантажівок і причепів.