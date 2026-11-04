"Флеш": Російські військові почали розміщувати "дрони-ждуни" на високовольтних дротах

Росіяни перейняли тактику використання безпілотників, які залишають у засідці на маршрутах руху цілей.

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Російські військові почали розміщувати ударні безпілотники-"ждуни" на високовольтних дротах.

Про це повідомив позаштатний радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, противник швидко перейняв український досвід використання таких дронів.

"Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує "ждунів" на високовольтних дротах. Візьміть до уваги", – написав Бескрестнов.