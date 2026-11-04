Міноборони: українські військові знешкодили понад 8 тисяч ракет і дронів у жовтні

Українська ППО перехопила тисячі ударних і розвідувальних безпілотників, а також ракети різних типів.

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У жовтні Сили оборони України знешкодили понад 8 тисяч ракет і безпілотників та 43 тисячі дронів тактичного рівня.

Про це повідомило Міноборони України.

Протягом місяця українська протиповітряна оборона перехопила:

4 455 ударних БпЛА Shahed-131/136, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія»;

2 688 ударних БпЛА Shahed-238;

1 104 розвідувальні безпілотники;

809 дронів Lancet;

14 ракет Х-101;

12 ракет «Калібр»;

11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

8 ракет «Іскандер-К»;

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

одну ракету «Циркон»;

143 ракети S8000 «Бандероль».

У Міноборони наголосили, що особливо складною загрозою залишається балістичне озброєння. Для посилення захисту українських міст потрібні додаткові засоби, здатні збивати балістичні ракети.