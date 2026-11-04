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Міноборони: українські військові знешкодили понад 8 тисяч ракет і дронів у жовтні

Українська ППО перехопила тисячі ударних і розвідувальних безпілотників, а також ракети різних типів.

Міноборони: українські військові знешкодили понад 8 тисяч ракет і дронів у жовтні
Фото: Міноборони України

У жовтні Сили оборони України знешкодили понад 8 тисяч ракет і безпілотників та 43 тисячі дронів тактичного рівня. 

Про це повідомило Міноборони України.

Протягом місяця українська протиповітряна оборона перехопила:

  • 4 455 ударних БпЛА Shahed-131/136, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія»;
  • 2 688 ударних БпЛА Shahed-238;
  • 1 104 розвідувальні безпілотники;
  • 809 дронів Lancet;
  • 14 ракет Х-101;
  • 12 ракет «Калібр»;
  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 8 ракет «Іскандер-К»;
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • одну ракету «Циркон»;
  • 143 ракети S8000 «Бандероль».

У Міноборони наголосили, що особливо складною загрозою залишається балістичне озброєння. Для посилення захисту українських міст потрібні додаткові засоби, здатні збивати балістичні ракети.

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