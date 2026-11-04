Міноборони: українські військові знешкодили понад 8 тисяч ракет і дронів у жовтні

У жовтні Сили оборони України знешкодили понад 8 тисяч ракет і безпілотників та 43 тисячі дронів тактичного рівня.
Про це повідомило Міноборони України.
Протягом місяця українська протиповітряна оборона перехопила:
- 4 455 ударних БпЛА Shahed-131/136, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія»;
- 2 688 ударних БпЛА Shahed-238;
- 1 104 розвідувальні безпілотники;
- 809 дронів Lancet;
- 14 ракет Х-101;
- 12 ракет «Калібр»;
- 11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- 8 ракет «Іскандер-К»;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- одну ракету «Циркон»;
- 143 ракети S8000 «Бандероль».
У Міноборони наголосили, що особливо складною загрозою залишається балістичне озброєння. Для посилення захисту українських міст потрібні додаткові засоби, здатні збивати балістичні ракети.
- У ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 272 БпЛА.