Через російські обстріли у Путивльській громаді Сумщини поранена людина

Також російські війська вдарили по Сумах трьома керованими авіабомбами.

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Унаслідок російських ударів по Сумській області пошкоджені житлові будинки та є поранений.

Про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та голова Путивльської громади Костянтин Гаврильчук.

За словами Кривошеєнка, російські війська завдали авіаудару трьома керованими авіабомбами по Сумах та передмістю. Влучання зафіксували у Ковпаківському районі міста. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури.

Попередньо, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас у чотирьох прилеглих багатоквартирних будинках пошкоджене скління вікон і балконів. Наслідки удару уточнюють, на місці тривають роботи з їх ліквідації.

Ще один російський удар зафіксували в одному з населених пунктів Путивльської громади Конотопського району. За словами Костянтина Гаврильчука, влучання сталося поблизу магазину.

Унаслідок атаки поранення ноги отримала людина, яка саме прямувала до магазину. Інших подробиць щодо її стану наразі не повідомляли.