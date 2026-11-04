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Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені підприємство, будинки та магазин

Під ворожим вогнем опинилися три райони області.

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені підприємство, будинки та магазин
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктурні об’єкти, приватні будинки, магазин і сільськогосподарська техніка. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська били по інфраструктурі.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там понівечені магазин і приватний будинок.

Також російські війська атакували Дубовиківську громаду Синельниківського району. Пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти, приватні оселі та сільськогосподарська техніка.

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