Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені підприємство, будинки та магазин

Російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктурні об’єкти, приватні будинки, магазин і сільськогосподарська техніка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська били по інфраструктурі.
На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там понівечені магазин і приватний будинок.
Також російські війська атакували Дубовиківську громаду Синельниківського району. Пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти, приватні оселі та сільськогосподарська техніка.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонщини 4 листопада поранення отримали четверо мирних жителів. Також унаслідок російських атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.