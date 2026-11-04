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Росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді, є жертви

Внаслідок удару по приватному сектору Ясногірки ще одна жінка дістала поранення, пошкоджені шість житлових будинків.

Росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді, є жертви
Фото: Краматорська МВА

Російські військові вдень 4 листопада завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Унаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна постраждала.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його словами, о 15:50 російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Ясногірки.

"Загинули жінки 1978 та 1973 р.н. Поранень зазнала жінка 1979р.н. Пошкоджено 6 житлових будинків", – ідеться у повідомленні.

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