Росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді, є жертви

Російські військові вдень 4 листопада завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Унаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна постраждала.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За його словами, о 15:50 російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Ясногірки.
"Загинули жінки 1978 та 1973 р.н. Поранень зазнала жінка 1979р.н. Пошкоджено 6 житлових будинків", – ідеться у повідомленні.
- Близько 11:00 армія РФ завдала авіаудару по Слов’янську Донецької області. Авіабомба "ФАБ-250" влучила у непрацюючий медичний заклад.