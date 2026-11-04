Міноборони: Уряд розширив можливості приватної ППО

Підприємства зможуть захищати об’єкти інших компаній, використовувати пілотовані літаки та залучати до груп ППО людей від 18 років.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Кабінет Міністрів розширив можливості участі підприємств в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Уряд також удосконалив правила роботи таких груп.

Про це повідомляє Міноборони.

Відповідне рішення, ініційоване Міністерством оборони України, ухвалили на засіданні Кабміну. Зміни мають посилити захист критичної інфраструктури на тлі посилення російських повітряних атак.

Реклама

Уряд затвердив шість основних нововведень:

підприємства, які вже долучилися до проєкту, зможуть захищати не лише власні об’єкти, а й об’єкти інших компаній на підставі договору; уповноважені підприємства зможуть передавати засоби ППО одне одному в користування за спільним рішенням із командуванням Повітряних сил; до критеріїв участі додали статус резидента Defence City та/або визначення підприємства Міністерством оборони критично важливим; у складі груп протиповітряної оборони дозволили використовувати пілотовані повітряні судна; розширили можливості застосування дронів-перехоплювачів, зокрема врегулювали використання бойових частин та електродетонаторів; мінімальний вік учасників груп ППО підприємств знизили з 21 до 18 років.

Водночас приватна протиповітряна оборона, як і раніше, діятиме під контролем військового командування та в межах єдиної системи ППО Збройних сил України.

Експериментальний проєкт реалізують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

Він дає змогу підприємствам додатково захищати працівників, виробничі потужності та об’єкти енергетики, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

Очікується, що це також дозволить швидше масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи ППО Сил оборони України.