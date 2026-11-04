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Росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Харкові

Внаслідок атаки будинок загорівся.

Росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Харкові
Наслідки російської атаки у Харкові, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Ввечері, 4 листопада, росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Харкові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Під атакою опинився Шевченківський район міста. На місці влучання виникла пожежа, будинок загорівся.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

  • Російська армія вдарила безпілотниками по Салтівському районі Харкова. Під атакою був медичний заклад, також пошкоджено сміттєвоз. В Немишлянському районі міста внаслідок падіння БпЛА 35-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
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