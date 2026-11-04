Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Під атакою опинився Шевченківський район міста. На місці влучання виникла пожежа, будинок загорівся.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ввечері, 4 листопада, росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Харкові.

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