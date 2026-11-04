Ввечері, 4 листопада, росіяни вдарили дроном по приватному будинку в Харкові.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Під атакою опинився Шевченківський район міста. На місці влучання виникла пожежа, будинок загорівся.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
- Російська армія вдарила безпілотниками по Салтівському районі Харкова. Під атакою був медичний заклад, також пошкоджено сміттєвоз. В Немишлянському районі міста внаслідок падіння БпЛА 35-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.