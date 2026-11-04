На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Орієнтовно о 16:00 російські військові вбили чоловіка в Антонівці", - йдеться в повідомленні.
Росіяни атакували місцевого жителя безпілотником. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонщини 4 листопада поранення отримали четверо мирних жителів. Російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів.