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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік

Росіяни атакували безпілотником мешканця Антонівки.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік
Фото: Вікіпедія

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 16:00 російські військові вбили чоловіка в Антонівці", - йдеться в повідомленні.

Росіяни атакували місцевого жителя безпілотником. Чоловік дістав травми, несумісні з життям. 

  • Унаслідок російських обстрілів Херсонщини 4 листопада поранення отримали четверо мирних жителів. Російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів.
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