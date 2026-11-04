В четвер в Україні похолоднішає, вночі прогнозують заморозки до -3°

В четвер, 5 листопада, в Україні без опадів. З північного заходу надходитиме холодне повітря, вночі очікуються заморозки до -3°.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла; вдень 4-9° тепла.
На Київщині та в Києві без опадів.
Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.