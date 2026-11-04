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В четвер в Україні похолоднішає, вночі прогнозують заморозки до -3°

Денний максимум +9°.

В четвер в Україні похолоднішає, вночі прогнозують заморозки до -3°
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

В четвер, 5 листопада, в Україні без опадів. З північного заходу надходитиме холодне повітря, вночі очікуються заморозки до -3°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. 

Прогноз погоди на 5 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 5 листопада

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В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.  

Температура повітря вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни  2-7° тепла; вдень 4-9° тепла.

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

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