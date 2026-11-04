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СБУ затримала і повідомила про підозру трьом організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Служба безпеки України затримала та повідомила про підозру трьом організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, одна із затриманих мешканок Київщини за грошову винагороду погодилася організувати вивезення військовослужбовця Національної гвардії України за межі пункту дислокації підрозділу.

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Фото: СБУ

Як встановило слідство, 30 жовтня жінка отримала відповідне замовлення від іншої мешканки столичного регіону. Військового планували вивезти під виглядом надання невідкладної медичної допомоги.

Для цього фігурантка видавала себе за медика та залучила знайомого, який за гроші погодився зіграти роль фельдшера. Також використовували приватний автомобіль, який не має стосунку до жодного медичного закладу України.

Фото: СБУ

За даними СБУ, напередодні заворушень чоловік провів розвідку поблизу пункту тимчасового розташування Нацгвардії. А 2 листопада псевдомедик почала поширювати в соціальних мережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс і підбурити людей до заворушень.

Унаслідок цього біля пункту дислокації підрозділу сталися сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони. Під час огляду телефону однієї з фігуранток правоохоронці виявили листування з третіми особами, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

Фото: СБУ

Крім того, слідчі затримали ще одну активну учасницю сутичок. За версією правоохоронців, вона закликала блокувати та пошкодити автобус Національної гвардії.

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Фото: СБУ

Трьом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення українських військових формувань в умовах воєнного стану.

Наразі СБУ скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці планують повідомити про підозру активній учасниці заворушень та встановити інших причетних до провокацій.

За інкримінованими статтями фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Контекст

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомтла про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії.

Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

В 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували події в Петропавлівській Борщагівці. В командуванні засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги. За його словами, вже наступного дня мають з’ясувати, чому функціонують такі об’єкти, що відбувається всередині.

ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них. Також мають встановити обставини конфлікту й надати правову оцінку діям усіх учасників.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.