В Міноборони змінили керівництво військових вишів у Харкові та Житомирі

В Командуванні Сухопутних військ заявили, що виховання майбутніх офіцерів є їх пріоритетом.

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В Міністерстві оборони підписали накази про зміну начальників двох вищих військових навчальних закладів.

Про це повідомили в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

На посаду начальника Військового інституту танкових військ НТУ “Харківський політехнічний інститут” призначено полковника Камалова Євгена Віталійовича.

Раніше він керував Київським військовим ліцеєм імені Івана Богуна.

На посаду начальника Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова призначено полковника Ланового Максима Борисовича.

"Працюємо над тим, щоб здобувачі освіти вищих військових навчальних закладів Сухопутних військ мали гідні умови для навчання та вдосконалення навичок відповідно до вимог сучасної війни", - йдеться в заяві.