ЦПД: Погрози Ірану вдарити по містах України в разі атаки США є фейком

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У Центрі протидії дезінформації РНБО України спростували повідомлення про те, що після ймовірного удару США по Ірану Тегеран нібито має намір відповісти обстрілами Києва, Львова та Одеси.

Низка Telegram-каналів поширили фрагмент етеру державного телебачення Ірану, де зображена мапа України з позначеними найбільшими містами. У студії буцімто обговорювали атаку у відповідь на ескалацію з боку Вашингтона.

Насправді ж такої дискусії не було, а сам скріншот трансляції є сфабрикованим. У цей момент на графіці показували зовсім інше зображення.

ЦПД попереджає, що ворог намагається створити в українців панічні настрої через уявну загрозу ракетних ударів з боку Ірану.