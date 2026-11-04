Президент Трамп натомість заявив, що вчинив правильно і повторив би це рішення.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме війна проти Ірану стала причиною поразки республіканців на проміжних виборах. Він також поставив під сумнів, чи була ця війна варта втрати контролю над Сенатом, пише Reuters.

У дописі в соцмережі X Венс заявив, що саме війна з Іраном стала причиною поразки республіканців.

"Причина, через яку ми програли, – це війна", – написав Венс.

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Він також запропонував прихильникам продовження бойових дій пояснити, чому втрата контролю над Сенатом на наступні шість років була виправданою. Крім того, Венс назвав слушною попередню пораду завершити війну.

За даними Reuters, заяви віцепрезидента можуть ускладнити рішення Трампа щодо можливого відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. Такий сценарій, за інформацією американських посадовців, досі розглядають.

Водночас слова Венса порушили питання щодо політичного майбутнього високопосадовців Пентагону, зокрема міністра оборони Піта Гегсета. Він уже стикається з критикою в Конгресі, а деякі законодавці, як очікується, можуть ініціювати процедуру імпічменту.

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На проміжних виборах у вівторок, 3 листопада, демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу – Сенатом і Палатою представників.

На результати голосування вплинули невдоволення виборців війною з Іраном, занепокоєння високою вартістю життя та критика дій Трампа на посаді президента.

Сам Венс намагався применшити розбіжності з Трампом, заявивши, що президент також визнав вплив війни на результати виборів.

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Однак оцінка глави Білого дому була стриманішою: він назвав конфлікт з Іраном лише однією з кількох причин поразки республіканців.

Трамп заявив, що війна з Іраном була варта тих політичних втрат, яких зазнали республіканці.

"Ми мусили це зробити щодо Ірану і продовжуємо це робити", – сказав Дональд Трамп і додав, що військова операція була необхідною, щоб не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Він також зазначив, що, якби мав ухвалювати це рішення знову, нічого не змінив би.

"Я вчинив правильно. Я зробив би це знову", – сказав Трамп в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За попередніми результатами проміжних виборів у США, демократи вперше за тривалий час здобули більшість в обох палатах Конгресу. Станом на 11 ранку за київським часому Сенаті демократи мають 54 місця проти 42 у республіканців, у Палаті представників – 225 проти 135. Серед губернаторів також переважають демократи: 25 посад обіймають представники цієї партії, 20 – республіканці.