Bloomberg: Українські доларові облігації подорожчали після перемоги демократів на виборах у США

Вартість паперів із погашенням у 2034 році перевищила 63 центи за долар номіналу.

Українські доларові облігації зросли в ціні після переконливої перемоги Демократичної партії на проміжних виборах у США. Інвестори розраховують, що це допоможе поліпшити відносини між Києвом і Вашингтоном та зміцнити оборонну підтримку України.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, ціна українських облігацій зі ставкою 4,5% і погашенням у 2034 році зросла більш ніж на один цент і перевищила 63 центи за долар номіналу. Це найвищий показник більш ніж за місяць. У середу, 4 листопада, українські папери стали одними з лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

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Інвестори пов’язують таку динаміку з поразкою Республіканської партії президента США Дональда Трампа. Відносини американського лідера з Україною та президентом Володимиром Зеленським залишалися напруженими. Зокрема, Трамп критикував Київ через удари по російських НПЗ, які пов’язував зі зростанням цін на нафту.

Перехід обох палат Конгресу під контроль демократів, імовірно, може піти на користь Україні, яка залежить від американських розвідувальних даних і постачання зброї.

"Останні новини були негативними після атак на мережу енергетичної інфраструктури України. Ринок зараз очікує, що новий Конгрес може запобігти будь-яким перебоям в обміні розвідувальними даними з Україною або обмеженню її доступу до системи Starshield", – зазначив інвестиційний директор Aberdeen Investments Віктор Сабо.

Результати виборів у США можуть також вплинути на атмосферу навколо переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Перші зміни можуть стати помітними вже найближчими днями.

Американські переговорники мають зустрітися в Брюсселі з представниками України та європейських країн, щоб підготувати наступний раунд переговорів в Абу-Дабі, запланований на наступний тиждень.

Водночас поки невідомо, чи змінить Дональд Трамп свою позицію щодо війни після виборів. Їхні результати можуть обмежити його можливості тиснути на Володимира Зеленського, щоб той погодився на угоду про завершення війни.

Однак головний економіст Capital Economics Ніл Ширінг припускає, що Трамп може активніше відстоювати свої повноваження у зовнішній політиці, якщо Конгрес під контролем демократів обмежуватиме його вплив усередині країни.

За оцінкою Ширінга, американський президент може спробувати швидко завершити війну на умовах, вигідніших для Москви. У такому разі тиск на європейські країни посилиться: від них очікуватимуть подальшого збільшення оборонних витрат і більшої відповідальності за безпеку континенту.