Віткофф анонсував переговори України та Росії в Абу-Дабі

Спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф на своїй сторінці у мережі X заявив про проведення 10-11 листопада переговорів робочих груп України та Росії за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

Віткофф стверджує, що перемовини "сприятимуть просуванню місії президента Дональда Трампа щодо завершення війни". Дискусії зосередяться на безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та наступних кроках на шляху до миру.

Цього тижня американська переговорна група також має намір зустрітися у Брюсселі з представниками європейських країн і НАТО. За участі посадовців з Франції, Німеччини, Британії, Євросоюзу та Альянсу говоритимуть про безпекові гарантії для України, післявоєнну архітектуру безпеки на континенті та економічні аспекти відбудови нашої держави.

Віткофф сподівається досягти прогресу "на основі домовленостей у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі щодо всеосяжної та тривалої мирної угоди, яка дасть безпеку багатьом наступним поколінням".