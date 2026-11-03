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"Флеш": над Києвом розгорнули систему РЕБ проти російських реактивних дронів

Ця операція змусила росіян зробити паузу та модернізувати "Шахеди".

"Флеш": над Києвом розгорнули систему РЕБ проти російських реактивних дронів
Фото: Сергій "Флеш"/Telegram

Над Києвом розгорнули масштабну систему РЕБ від російських реактивних дронів з дистанційним керуванням.

Про це повідомив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Одна з технологій, завдяки якій ворог може шукати цілі та керувати «Шахедами» на відстані, називається МЕШ-радіозв’язок. Російський оператор через радіомодем, встановлений на «Шахеді», керує ним з території РФ, тому потрібно було створити захисний «купол» над Києвом, який би заважав радіозв’язку «Шахеда»", - пояснив Бескрестнов.

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Він додав, що за кілька тижнів вдалось зробити великий обсяг робіт по всьому Києву.

До процесу були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання. Над операцією працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, ОП, інші підрозділи ЗСУ під контролем Президента.

"Флеш" зазначив, що операція була складною як технічно, так і організаційно, через багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту.

"Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати «Шахеди», шукати інші рішення", - додав він.

  • "Флеш": Росіяни посилюють супутникову РЕБ проти Starlink. Окупанти дедалі частіше розгортають такі комплекси вздовж лінії фронту та намагаються маскувати їх серед вантажівок і причепів.
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